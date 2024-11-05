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وزير الإسكان ومدير مؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الإفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير الإسكان وحبيب
وزير الإسكان وحبيب هان، فيتو

 التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، حبيب هان، المدير التنفيذي لمؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الإفريقي، والمعنية بتمويل مشروعات الإسكان الميسر في إفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.


وقدم المهندس شريف الشربيني، شرحًا وافيًا عن التجربة العمرانية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواءً في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع، وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية.


مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وشركات المقاولات

وأكد وزير الإسكان، أن مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية، ولديها من الخبرات والإمكانات والمعدات والكوادر البشرية، ورؤوس الأموال، ما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للأشقاء فى أفريقيا، كما أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية، توطين أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وجاهزون للتصدير لأشقائنا فى الدول العربية والإفريقية.


ومن جانبه، أشاد حبيب هان، المدير التنفيذى لمؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الأفريقي، بما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، وخاصة فى تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، معربًا عن استعداد المؤسسة للتعميق وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الميسر.


واتفق المهندس شريف الشربيني، وحبيب هان، على ضرورة الإسراع بتفعيل عضوية مصر بمؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الأفريقي، والمعنية بتمويل مشروعات الإسكان الميسر في أفريقيا، وتنظيم لقاءات بين المؤسسة وشركات المقاولات المصرية لترجمة التعاون لواقع ملموس على الأرض.

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