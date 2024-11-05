السجن 10 سنوات لزوج ألقى زوجته من شرفة المنزل في الموسكي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 10 سنوات لصاحب محل ملابس، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم في الموسكي.

جاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة وسط القاهرة الكلية، ان عمر. س 46 سنة صاحب محل ملابس لأنه في 27 مارس 2024 بدائرة قسم الموسكي شرع في قتل ص م زوجته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك ونفاذا لمخططه تعدى عليها بالضرب بلكمها وركلها وما أن ظفر بها حتى باغتها بجذبها من شعرها وإلقائها من شرفة المنزل فسقطت أرضا فاصيبت اصابات بالغة وتم تداركها بالعلاج.