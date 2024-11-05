السجن 10 سنوات لزوج ألقى زوجته من شرفة المنزل في الموسكي
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 10 سنوات لصاحب محل ملابس، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم في الموسكي.
جاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة وسط القاهرة الكلية، ان عمر. س 46 سنة صاحب محل ملابس لأنه في 27 مارس 2024 بدائرة قسم الموسكي شرع في قتل ص م زوجته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك ونفاذا لمخططه تعدى عليها بالضرب بلكمها وركلها وما أن ظفر بها حتى باغتها بجذبها من شعرها وإلقائها من شرفة المنزل فسقطت أرضا فاصيبت اصابات بالغة وتم تداركها بالعلاج.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وهو الأمر المعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.