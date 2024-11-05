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أخبار مصر

محافظ الجيزة يوقع خطاب النوايا للتوأمة مع مدينة نانجينغ بجمهورية الصين الشعبية (صور)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 وقع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خطاب النوايا لإقامة التوأمة مع مدينة نانجينغ الصينية، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور وفد المدينة والمرافقين له ومندوبى سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر.
وخلال مراسم التوقيع رحب المحافظ بتشين يونغ العضو الدائم فى لجنة الحزب الشيوعى الصينى لمدينة نانجينغ ووفدى المدينة والسفارة الصينية، مؤكدا على سعي المحافظة الدائم لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين المحافظة ومختلف المدن حول العالم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تبادل الخبرات وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف البلدان وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.
 

 

وعبر محافظ الجيزة عن حماسه لتوقيع الاتفاقية مشيرا إلى عزمه تسخير كافة إمكانيات المحافظة لسرعة ترجمة بنود الاتفاقية على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات التى تتمتع بها المدينة لكونها أحد أهم مدن مقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، والتى تتمتع بتنوع فى الأنشطة الاقتصادية والذى من شأنه زيادة مجالات التعاون المتوقعة بين الجانبين.
 

 وأكد المحافظ على أهمية التوأمة والدور المحورى الذى من المقرر أن تلعبه فى زيادة حجم التعاون بين مصر والصين من جهة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الجيزة من جهة أخرى لكونها تشمل العديد من جوانب التنمية والتى تضمنت تقوية وتعزيز المنفعة المتبادلة بين مواطنى محافظة الجيزة ومواطنى مدينة نانجينغ، وتطوير آليات تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات فى قطاعات السياحة والثقافة والتكنولوجيا وحماية الآثار والتقاليد والموروثات الشعبية.
 

 وأضاف المحافظ إلى تطرق الإتفاقية لتكثيف التعليم المتبادل حول الحوكمة الحضارية بين الموظفين بالمنشآت العامة بالبلدين بقطاعات حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، وتبادل الخبرات فى مجال التجارة الإلكترونية لدعم الصناعات الناشئة وأصحاب الحرف.

كما رحبت هند عبدالحليم نائب المحافظ بوفد المدينة والسفارة الصينية معربة عن تطلعها لتكرار الزيارة وعزمها عقد المزيد من الاجتماعات وجلسات التفاهم حول بنود الاتفاقية لبحث آليات التنفيذ وتفعيل برامجها.

من جانبه عبر تشين يونغ وأعضاء وفد مدينة نانجينغ وسفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر عن شكرهم لحفاوة الإستقبال مبدين سعادتهم لزيارة محافظة الجيزة والتى تتمتع بمكانة كبيرة لدى الشعب الصيني.

 كما أكد مسؤول الوفد على حرص جمهورية الصين قيادة وشعبا على تعزيز التعاون مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، استكمالا للتاريخ الممتد من العلاقات المشتركة بين الدولتين معربين عن تطلعهم لسرعة تنفيذ بنود الإتفاقية وتوسع الأعمال لتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

كما قدم أعضاء الوفد الدعوة لمحافظ الجيزة والحضور لتبادل الزيارات بين المدينتين لتعزيز سبل التعاون ومشاركة المزيد من الخبرات والتجارب.

وبنهاية الحفل تبادل الجانبان الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

 

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الحزب الشيوعي الصيني المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار ديوان عام المحافظة مصر والصين

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