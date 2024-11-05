الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

حازم بدوي: الانتخابات الرئاسية شهدت إشادات دولية واسعة وحجم مشاركة كبير

خلال مراسم توقيع
خلال مراسم توقيع البروتوكول

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء،  بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، ان الحدث اليوم ليس مجرد توقيع بروتوكول تعاون، بل هو إلتزام مشترك ينبع من إيماننا العميق بدور المؤسسات الوطنية في دعم الديمقراطية وضمانة حقوق الإنسان. 

واضاف خلال مراسم توقيع البروتوكول أن الانتخابات الرئاسية في مصر شهدت إشادات دولية واسعة،  فضلا عم حجم المشاركة الشعبية الخارقة التي عكست مدى تمسك المواطن المصري بحقوقه السياسية، وبالتالي نشأت فكرة إعداد بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

وأوضح ان البروتوكول يهدف الى تعزيز المشاركة والدور التوعوي لكافة مؤسسات المجتمع في صنع مستقبل الوطن وتحديد مصيره بما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة، ومجمتع إيجابي يؤمن بحرية الرإي وقيم العدالة والمساواة وإعداد جيل قادر على ممارسة حقوقه السياسية بوعي ومسئولية. 

 

تأتي مراسم توقيع البروتوكول في إطار تعزيز الجهود المبذولة والمستمرة والتي تستهدف  التمكين في المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين وحقوقهم وواجباتهم. 

 

كما يهدف البروتوكول تعظيم واستثمار الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة من خلال دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات والفئات المستهدفة محل اهتمام واختصاص المجلس القومي ودوره وتمكينا وتأهيلا للمجتمع المدني كشريك رئيسي في هذا الإطار. 

 

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الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الجمهورية الجديدة المجلس القومي لحقوق الإنسان

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