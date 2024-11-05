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رياضة

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول، رقما مميزا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، وتفوق على كل المهاجمين بإحصائية خاصة بلمس الكرة داخل منطقة جزاء المنافسين.

رقم محمد صلاح الجديد في الدوري الإنجليزي 

خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، لم يلمس أي لاعب الكرة في منطقة جزاء الخصم أكثر من محمد صلاح (96 لمسة) يليه نجما مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وإيرلينج هالاند بواقع 81 و79 لمسة على التوالي.

فقد سجل محمد صلاح 9 أهداف في كل البطولات مع ليفربول هذا الموسم وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليكون قد أسهم في 16 هدفًا.

محمد صلاح الأكثر لمسا للكرة داخل منطقة الجزاء 

من بين 7 مواسم قضاها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، أنهى 6 مواسم منهم وهو في صدارة اللاعبين الأكثر لمسًا للكرة داخل منطقة الجزاء، ما يعكس هيمنة اللاعب وتعطشه الدائم للاقتراب من المرمى والتسجيل.

أكثر لاعبي البريميرليج لمسًا للكرة داخل منطقة الجزاء في كل موسم من المواسم الـ7 الماضية، يتبين احتكار محمد صلاح في 6 منهم، مقابل مرة وحيدة لنحم آرسنال بوكايو ساكا.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول صيف 2017، لمس صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء (2261 مرة) أكثر بـ600 مرة من أقرب رقم إليه، الإنجليزي رحيم سترلينج صاحب المركز الثاني والذي لمس الكرة في المنطقة (1655 مرة) مع ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي.

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