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رياضة

استمرار تأهيل مصطفى الزناري وندياي فى مران الزمالك

مصطفي الزناري
مصطفي الزناري

واصل مصطفى الزناري وسيدي ندياي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الزناري وسيدي ندياي تدريبات تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي، وقاما بالركض بمحيط الملعب بالإضافة إلى خوض بعد الجوانب التأهيلية الأخرى، وفقا للبرنامج الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي عقب أداء فقرة التأهيل داخل أرضية الملعب.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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الجولة الثانية من بطولة الدوري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصري الممتاز

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