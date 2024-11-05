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محافظ المنيا: إنشاء صرح متكامل في مجال طب الأسنان بأسعار مخفضة

مستشفى المنيا للصحة
مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفتيشية مفاجئة اليوم، لعدد من المنشآت الصحية بمدينة المنيا الجديدة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة

محافظ المنيا: إنشاء صرح طبي تخصصي متكامل في مجال طب الأسنان بأسعار مخفضة للمواطنين

 

 شملت الجولة المراكز الصحية بمدينة المنيا الجديدة ( مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المركز الصحي بحي الشباب والمستقبل، ومركز السمع والكلام، ومركز طب الأسنان التخصصي).

 

مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحرص على متابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، كما تفقد عددا من أقسام المستشفى والذي تضم الأسنان، ورسم المخ والعلاج النفسي للأطفال والكبار والصيدلية وقسم الجلدية والباطنة وعيادة الأطفال وكبار السن، والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

 


وأحال المحافظ مدير وحدة السمع والكلام الي التحقيق خلال جولته نظرا للتقاعس عن العمل وتقصير العاملين بها في أداء مهامهم الوظيفية المكلفين بها وتعطيل سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تبين أثناء المرور المفاجئ ان الوحدة مغلقة.
 


كما تفقد المحافظ المركز الصحي بحي الشباب والمستقبل لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل المركز، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه، اوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه سيتم عمل رفع كفاءة وتطوير للمركز الصحي بحي الشباب والمستقبل ليليق انشائيًا بتقديم الخدمة الطبية لسكان مدينة المنيا الجديدة وسوف يتم تدعيمه بعدد من التخصصات الفرعية ليتم تطويره من مركز ووحدة صحية إلى مجموعة من العيادات التخصصية ( أطفال- نساء- باطنة- عظام) ويعمل على مدار 12 ساعة على الأقل ويخدم حوالي 18 ألف نسمة، وتتم أعمال التطوير خلال شهر بالتعاون مع مجلس الامناء، ووجه المحافظ على توافر الأطقم الطبية بعد تطوير المركز بما يتيح الخدمة الصحية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

وتابع اللواء" كدواني" التجهيزات النهائية بمركز" طب الأسنان التخصصي " بالحي الخامس، وذلك عقب توجيهاته باستغلال الموارد البشرية والتجهيزات المتوفرة في مديرية الصحة وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنيا في مجال الأسنان بتكلفة بسيطة، ليصبح المركز هو الأكبر على مستوى الصعيد، حيث اوضح وكيل وزارة الصحة أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا قد لاحظ انه لا يوجد أماكن متخصصة في المنيا تقدم خدمة الاسنان التخصصية سوي في المستشفيات الجامعية وطالب بضرورة عمل مركز طبي متكامل للأسنان وتم اختيار المكان بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، ليكون صرحا طبيا يحتوي علي جميع التخصصات بدءًا من الكشف والتشخيص مرورًا بالعلاج، بالإضافة إلى وحدات متخصصة للأطفال من ذوي الهمم بسعر مخفض وأضاف انه جاري توزيع القوى البشرية المؤهلة للعمل داخل المركز.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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