قبل أيام من بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل "نقطة سودة"

ينطلق قريبًا عرض مسلسل “نقطة سودة”، والذي سيتم عرضه على منصة “شاهد” الرقمية بصورة حصرية، وسيعرض أيضًا على قناة mbc مصر، ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم.

وتواصل قناة mbc مصر الترويج للمسلسل بنشر فيديوهات ترويجية لشخصيات العمل عبر الحساب الرسمي للقناة عبر “إنستجرام”.

وكانت البداية مع شخصية أحمد فهمي الذي يجسد شخصية “عمر”، أما ناهد السباعي فتجسد شخصية تدعى منال وهي تسعى في المسلسل للانتقام.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل “نقطة سودة”، ابتداءً من يوم الإثنين ١١ نوفمبر على منصة “شاهد”.