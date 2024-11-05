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محافظات

انفجار برميل مواد قابلة للاشتعال بجراج في الإسكندرية

حريق جراج البلدية،
حريق جراج البلدية، فيتو

أصيب عامل بجراج في محافظة الإسكندرية  بحروق شديدة، في حريقًا اندلع  بسبب انفجار برميل يحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

 

وعلى الفور، تم استدعاء قوات الحماية المدنية، ووحدات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة لمنع انتشارها إلى المباني المجاورة.

وأفادت مصادر أن الحريق بدأ بانفجار مفاجئ في أحد البراميل التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال داخل الجراج، ما تسبب في امتداد ألسنة اللهب بشكل سريع. وقامت سيارات الإسعاف بنقل العامل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين تواجدت فرق البحث الجنائي للتحقيق في ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهات جنائية وراء الحريق.

كما فرضت قوات الأمن طوقًا حول الجراج لتأمين المكان والحفاظ على سلامة المارة، فيما قامت الحماية المدنية بمراجعة إجراءات الأمان والسلامة لضمان عدم وقوع حرائق مشابهة في المستقبل.

 

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