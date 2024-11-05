الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والقومي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

يوقع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد قليل، بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مقر المجلس بالقاهرة الجديدة.

تأتي مراسم توقيع البروتوكول في إطار تعزيز الجهود المبذولة والمستمرة والتي تستهدف  التمكين في المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين وحقوقهم وواجباتهم. 

 

تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة

 كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم واستثمار الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة من خلال دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات والفئات المستهدفة محل اهتمام واختصاص المجلس القومي ودوره وتمكينا وتأهيلا للمجتمع المدني كشريك رئيسي في هذا الإطار. 

 

وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد وقع، مؤخرا، بروتوكول تعاون مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

 في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وأهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم

مواد متعلقة

اللجنة الوطنية للتربية تُنظم مائدة مُستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة بمجال الطاقة

بروتوكول تعاون بين" الوطنية للانتخابات" وقومي حقوق الإنسان لتعزيز المشاركة السياسية

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

منوعات

المزيد

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي في انطلاقة الموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads