إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بصحراوي الإسكندرية

أصيب سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي اسكندرية القاهرة ما أدى إلي تعطل حركة المرور.

وتدخل حي العامرية والمرور لتسيير حركة مرور السيارات، ورفع آثار الحادث.

تفاصيل انقلاب سيارة نقل ثقيل

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ في ساعة مبكرة بانقلاب سيارة نقل اسفل الدوران الجديد امام كافتريا مصر بالطريق الصحراوي، دون إصابات وتعطل حركة المرور.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، ورئيس حي العامريه ثان، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة اسفل الدوران الجديد امام كافتريا مصر وذلك بسبب حدوث عطل في سيارة جامبو.

تيسير حركة المرور

تم رفع السياره بمعدات حي العامرية ثان بموقع الحادث والحماية المدنية، وجري فتح الطريق اتجاه الاسكندريه، وإبعاد السيارة الأخرى المعطله من الطريق وتسيير حركة المرور للسيارات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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