المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة.



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم «ع.ي» 24 سنة، عاطل، تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الحشيش في منطقة الجيزة، بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

القبض على المتهم بالجيزة

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على 10 قطع كبيرة من مخدر الحشيش.

تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وإحال للنيابة العامة والتي بدورها احالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق.