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المنتدى الحضرى العالمى، القاهرة وسنغافورة يبحثان تبادل الخبرات

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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التقى د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مايكل كو نائب المدير التنفيذى لمركز المدن القابلة للعيش  ( CLC ) بسنغافورة والوفد المرافق له علي هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي.

وأكد محافظ القاهرة أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات بين الدول والمدن في مجال التطور  الحضري.

 

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واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء تجربة القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها حيث قدمت نموذجًا مميزًا في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات تم فيها تغيير حياة ما يقارب نصف مليون مواطن تم نقلهم إلى وحدات سكنية حضارية ومؤثثة بالكامل.
وأضاف محافظ القاهرة ان هناك تعاون مع المجتمع المدنى لرفع مستوى الثقافى للمواطنين الذين تم نقلهم للمدن للمطورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، مضيفًا أنه تم  أمس افتتاح حديقة الأندلس بعد تطويرها في إطار اهتمام الدولة بزيادة الرقعة الخضراء. 
 

وأبدى مايكل كو نائب المدير التنفيذى لمركز المدن القابلة للعيش إعجابه بالتطور الحضري في القاهرة مثل وسائل النقل كالمترو والمونوريل، مشيرًا إلى أن القاهرة واحدة من أكبر المدن في العالم العربي والشرق الأوسط. 


ووجه نائب المدير التنفيذى لمركز المدن القابلة للعيش الدعوة لمحافظ القاهرة لحضور منتدى رؤساء البلديات التاسع لمنطقة المدن العالمية  الذي سينعقد في الفترة من ٢ إلى ٤ يونيو ٢٠٢٥، واجتماع منظمة المدن العالمية الذي سينعقد فى  يونيو ٢٠٢٦.


وقال مايكل كو ان هناك أمور مشتركة بين القاهرة وسنغافورة يمكن تبادل الخبرات بشأنها والاستفادة منها، مشيرًا الى انه تم التغلب على مشكلة العشوائيات بسنغافورة من خلال توفير إسكان اجتماعى للمواطنين. 


 مركز المدن القابلة للعيش ( CLC) هو وكالة حكومية تابعة لوزارة التنمية الوطنية في سنغافورة، ويعمل كمركز عالمي للمعرفة في مجال التحول الحضري، من خلال الاستفادة من مجالات الخبرة الرئيسية المستمدة من تجربة سنغافورة التنموية وتجارب مدن عالمية أخرى من خلال بناء هذه المعرفة الجماعية ومشاركتها، ويساهم المركز في تطوير مدن قابلة للعيش ومستدامة بدرجة عالية، تتميز بالمرونة والشمولية والاستعداد للمستقبل، مع توفير مستوى عالٍ من جودة الحياة.

 

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