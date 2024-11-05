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أخبار مصر

السوق الفيتنامي يفتح أبوابه أمام العنب المصري

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو
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أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق الفيتنامي لأول مرة أمام صادرات مصر من العنب وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري. 


وأفاد التقرير بأنه اعتبارا من ١٥ نوفمبر الجاري أصبح السوق الفيتنامي مفتوح أمام المصدرين المصريين لمحصول العنب وذلك طبقا لخطاب الجانب الفيتنامي في هذا الشأن. 

وقال محمد المنسى: “هذا النجاح من الحجر الزراعي المصري يأتي بعد مفاوضات تجاوزت الخمسة أعوام مع نظيره الفيتنامي والتي انتهت بالزيارة الناجحة لوفد من الحجر الزراعي الفيتنامي أغسطس الماضي   أثمرت عن توافق الحجر الزراعي المصري مع الجانب الفيتنامي ووضع ضوابط الصحة النباتية لتصدير العنب المصري الى فيتنام”.

 تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير  حتى 30 اكتوبر 2024،  تجاوزت 7.1 مليون طن، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأهم الصادرات الزراعية المصرية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

 

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علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراض السوق الفيتنامي العنب الحجر الزراعي المصري

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