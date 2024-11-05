الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

تطور جديد في ضبط زوج تعدى على زوجته في منشاة القناطر

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تستجوب نيابة الجيزة سيدة تعدى عليها زوجها بالضرب في منشأة القناطر، بسبب خلافات أسرية، والتسبب في إصابتها بعدة جروح، للاستماع لأقواله في الحادث، كما أمرت بحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

القبض على الزوج في الجيزة 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى بها عدة إصابات، نتيجة تعرضها لاعتداء في منشأة القناطر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن زوج المجني عليها وراء الاعتداء عليها، نتيجة خلافات أسرية بينهما، وبضبطه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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