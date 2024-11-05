محافظ الأقصر يبحث الاستفادة من المنح والدورات التدريبية المقدمة لشباب الخريجين

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، العميد علي كمال مدير برامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات بمعهد (ITI) بوزارة الاتصالات، والدكتور وليد سميح مدير إدارة الدعم الفني بوزارة الاتصالات، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة.

وزارة الاتصالات



تناول اللقاء التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات والاستفادة من المنح والدورات التدريبية المقدمة لشباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء مصر الرقمية والابتكار في التقنيات المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز شباب الخرجين على الإبداع الرقمي.

الشباب الخريجين بالمحافظات



وقال سيد محمد مدير مركز التدريب بالمحافظة ان الدورات التدريبية تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومحافظة الاقصر وذلك لإعداد الخريجين من شباب الجامعات بالمحافظة وإكسابهم المهارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمجالات سوق العمل الداخلي والخارجي، وان المنح المقدمة من الوزارة مجانية لمدة اربعة شهور ويحصل المتدرب فى نهاية التدريب على مكافأة.



وأضاف أن الدورات فى مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة وسوف تنفذ بنجع خميس مركز الطود.



وأكد محافظ الأقصر على أهميه تعظيم دور الطاقة المتجددة والناتجة عن مصادر طبيعية للاستفادة منها فى مجالات العمل حيث انها أقل تكلفه وأكثر أمنا وتساعد على تنوع الاقتصاد فى ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتكنولوجيا نظم المعلومات الاحترافي.



وكان قد قام الوفد بتنظيم المقابلات الشخصية والاختبارات للمرشحين لدورة الطاقة المتجددة بمركز الطود حيث كان على الصادق رئيس المركز فى استقبال اللجنة.



واختتمت اللجنة أعمالها في اليوم الثانى بمكتبة مصر العامة باستقبال محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة، حيث تم اجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية للمرشحين لدورات التصميم الجرافيكى وتكنولوجيا نظم المعلومات الاحترافى.



وفى نهاية اللقاء تم تسليم شهادات التخرج لخريجى الدورات السابقة وعددهم 72 خريج فى مجالات متقدمة من تكنولوجيا المعلومات (social media marketing) نفذت بمركز اسنا، (graphic design 2 D) نفذت بمركز القرنة و(software fundamental) وتكنولوجيا الطاقه المتجدده بمكتبة مصر العامة.

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