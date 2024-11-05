التحكيم على صفيح ساخن.. تسريب تسجيل صوتي لحكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. ومحمد عادل: "طلَّعوا التسجيل لو عندكم".. جريشة: "هجيب تحكيم على المحارة".. نورالدين: "وريني هتعمل إيه؟!"

أصبحت أزمات التحكيم حديث الشارع الرياضي، وكثر استضافة خبراء التحكيم بالبرامج التليفزيونية سواء من داخل لجنة الحكام أو من خارجها.. يحدث كل ذلك ولم يمر سوى أسبوع واحد فقط من مسابقة الدوري المصري.

أزمة حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ولعل أزمة محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الأسبوع الأول، أصبحت حديث الرياضيين، خاصة تسريب التسجيل الصوتي لما حدث في غرفة الفار بين الحكم الساحة ومحمد سلامة حكم الفار، حيث أكد الأخير أن ركلة جزاء الأبيض غير صحيحة ولكن عادل أصر على قراره.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة، مع الحكم محمد عادل، لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين أكد خلال الجلسة على خطأ محمد عادل بضربة الجزاء لصالح نادي الزمالك، وأن المحادثة الصوتية بين الحكم ومحمد سلامة حكم الفار تؤكد أن الأخير أرسل لعادل لمتابعة قراره عن طريق تقنية الفيديو، وقول الحكم: “يخريب…. اللعبة صعبة”.

ليرد محمد عادل على إبراهيم نور الدين: “لو فيه تسجيل صوتي بيني وبين ميدو يؤكد ذلك طلعه أو ابعته للنيابة للكشف عن مصدر الصوت نفسه، وأنا لم أتحدث بهذا الأسلوب أو نص الحوار الذي تردد في وسائل الإعلام”.

وتابع المصدر: أن إبراهيم نور الدين أنهى الجلسة بعد الاستماع لمحمد عادل، وتأكيد الأخير على إعلان المحادثة الصوتية للإعلام إذا صدر منه أي محادثة بهذا اللفظ وأن الحديث مع محمد سلامة كان نصا: "الكرة ضربت في الأرض وخبطت في إيده" فقط.

وشدد عادل خلال الجلسة على أنه لم يصدر منه أي حديث آخر، ومن يمتلك تسجيلا صوتيا يعرضه على الإعلام نافيا ما تردد حول قوله “يخريب………”.

يذكر أن محمد سلامة لم يحضر جلسة الاستماع باتحاد الكرة.

المدير الفني للجنة الحكام: لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل

وأكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام إنه لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحًا أنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن القرارات فور الانتهاء من مناقشة الجلسة.

وقال إبراهيم نور الدين: التسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي وراحت للكابتن سيد مراد للتحليل الفني والتسريب قيد التحقيق".

وواصل: "احترمت تاريخ محمد عادل ولم أواجهه بأخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي أمام المعسكر خاصة أنها شهدت جدلًا كبيرًا ".

وأكمل: محمد عادل خضع لجلسة استماع ولم يتخذ أي قرارات ضد محمد عادل وكل ما يثار حول إيقافه غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة".

وواصل: "محمد عادل تخطى 45 عاما وطلبت في بداية الموسم الاستعانة به كحكم فيديو ولم نوقف محمد عادل ومحمد سلامة وننتظر نتائج جلسة الاستماع".

وواصل: "محمد عادل حكم مهم ولن أستفيد أي شيء لو سببت له ضررا، وبعض الشخصيات في التحكيم هدفها تسريب الاخبار لإشعال الفتنة".

وأكمل: أنا مسئول ولن أتحدث عن قرارات الفنية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي احترامًا للجنة وسنعلن الأمور بكل شفافية فوز الانتهاء من جلسة الاستماع ولن يتم استبعاد الحكم محمد عادل من القائمة الدولية".

أزمة إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى في لجنة الحكام باتحاد الكرة، والتي فجرها الحكم السابق جهاد جريشة، بعد تصريحه بأن التحكيم المصرى يحتاج للتغيير، وأن "ييجى على المحارة" هذه العبارة التى أحدثت أزمة داخل اللجنة وتم على إثرها تحويله للتحقيق.

وخرج إبراهيم نور الدين، المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة، خلال برنامج ملعب أون الذى يقمه سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، ليعلن رفضه لتصريحات جريشة، وتحويله للتحقيق وإبلاغ اتحاد الكرة بالقرار.

وقال نور الدين، فى تصريحات لقناة أون سبورت: "أرفض الدخول فى مهاترات، ولن أرد، وأبلغت عزب حجاج بطلب مثول جريشة أمام لجنة الحكام للتحقيق، لأنه مش كل واحد بيسعى لمنصب ينتقد زملاءه، لذا لابد أن يعتذر لمنظومة التحكيم صاحبة الفضل عليه.

جهاد جريشة:" بأي حق تحويلي للتحقيق"

ورد جهاد جريشة على إبراهيم نور الدين، قائلا: “تحويلي للتحقيق بأي حق أو أي قانون استند عليه في تحويلي للتحقيق، أنا بتحدث من أجل الصالح العام وبقولها وهفضل أولها منظومة التحكيم تحتاج إلى تغيير”.

وأضاف: « لن أحضر أي تحقيق في اتحاد الكرة من جانب لجنة الحكام، ولا كأني علمت بشيء».

إبراهيم نور الدين: مستعد أتنازل عن منصبي لجهاد جريشة.. ويورينا نفسه على أرض الواقع

وقال إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، إن جهاد جريشة اعتزل التحكيم وأنا لست من جيله وتصريحاته مرفوضة لهذا السبب.

أضاف نور الدين: "أربع لجان تم تعيينها من وقت اعتزال جهاد جريشة ولم يتواصل معه أحد وأنا أول من تواصلت معه".

وأكمل: "قُلت لجهاد جريشة: تشرف وتنور معانا ويكون فيه مادة علمية يفيد بها زمايله الحكام في المحاضرات ولكنه اعتذر عن الحضور".

وتابع إبراهيم نور الدين: "طلبت من جهاد جريشة لو مش حابب يشرح مواد علمية، يقدر ينزل يفيد الحكام فنيًا في الملعب ولكنه لم يأتي أيضًا".

وردًا على تصريحات جهاد جريشة قال: "رأيه يحترم لو قال عاوز أغير عناصر المنظومة ولكن تصريحه يحمل أكثر من معنى ويجب عليه التوضيح أو يُحاسب".

وأردف: "تم العرض على العديد من الحكام مناصب خلال السنوات الأخيرة ولم يتم ذكر إسم جهاد جريشة ومادام هناك إجماع على عدم ترشيحه هذا يقول أن هناك مشكلة".

واستطرد: "ورينا على أرض الواقع ما يفيد بأي حاجة تعملها وأنا مستعد للتنازل عن منصبي لك".

واختتم: "أفضل من عمل في إدارة التحكيم المصري في التاريخ هو الكابتن عصام عبدالفتاح والتدهور حدث منذ رحيله.

الأهلي يطالب بإسناد رئاسة لجنة الحكام لأجنبي

وأصدر النادي الأهلي بيانا بأن هناك رغبة من القلعة الحمراء بإسناد مسؤولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، ويجب أيضا أن تكون هناك مؤهلات لهذا الخبير تجعله مناسبا للمهمة المطلوبة منه.

وطالب النادي الأهلي بتوفير أجواء صحية على حد وصفه في المواجهات القادمة، حيث أن من الضروري أن يتم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الفرق في المنافسات المحلية التي يشرف عليها اتحاد الكرة المصري.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه طلبه إلى اتحاد الكرة أن مواجهات الدور الأول في الدوري المصري لا تبشر بالخير، حيث أن هناك أخطاء تحكيمية واضحة ولا تبشر بأي عدالة.