الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس شقيقين بتهمة التعدي على تاجر خردة بمدينة 6 أكتوبر

حبس متهم
حبس متهم

امرت نيابة الجيزة بحبس شقيقين بتهمة التعدي علي تاجر خردة بمدينة 6 أكتوبر نتيجة خلافات مالية بينهم مما أسفر عن إصابة التاجر.

 

القبض علي المتهمين بالجيزة 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شقيقان اعتديا على تاجر خردة، نتيجة خلافات مالية بينهم متعلقة ببيع دراجة، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

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