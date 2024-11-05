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أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في اليابان

الملك الذهبي توت
الملك الذهبي توت عنخ آمون، فيتو

 كشف المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أن بعض الصحف الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الوزارة إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، وأن كافة المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة.

 

 كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر 

وشددت على أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعدادًا لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه رسميًا قريبًا، دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة، سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى، مؤكدة أنه لا توجد أية مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان.


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