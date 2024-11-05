الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

قرار جديد بشأن قاتل تاجر بالشرقية

متهم
متهم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مشتول السوق  محافظة الشرقية تجديد حبس المتهم بقتل تاجر أسمدة ومبيدات بدائرة مركز شرطة مشتول السوق لسرقته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

تفاصيل مقتل تاجر حبوب على يد جاره الشاب في مشتول السوق
 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بالعثور على شخص يدعى "محمود.ع.ع"85 سنة (تاجر أسمدة ومبيدات) مقيم بنطاق مركز مشتول السوق (جثة هامدة) ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وتبين من التحقيقات قيام شاب يدعى “ط.م.أ”27 سنة حاصل على ليسانس حقوق (جار المجنى عليه) وراء ارتكاب الجريمة بهدف السرقة وقيامه بالتعدى على المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار خوفا من ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
 

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه بتاريخ الواقعة قام بالدلوف للمتجر الذي يملكه المجنى عليه صباحًا لعلمه أن أبناء الضحية يتوجهون مبكرًا لمباشرة عملهم ولكنه تفاجئ بالأخير يعترضه وما أن شاهده سدد له عدة طعنات نافذة أردته قتيلًا في الحال قبل أن يلوذ بالفرار من المكان هاربًا قبل أن يتم ضبطه قائلًا:"عم محمود تعرف علي وخوفت يبلغ الشرطة..ومكنتش أقصد أقتله أنا كنت بمر بضائقة مالية وعاوز فلوس بأي شكل".

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