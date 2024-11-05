جميعهم من بني سويف، أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حصلت " فيتو " على أسماء مصابي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق بوصلة طريق الصحراوي الغربي _طريق الواحات المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 9 عمال.

جميعهم من بني سويف، ننشر أسماء مصابو حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من: إسحاق سعد وهبه 36 سنة، محمود زين العابدين، 27 سنة، ميشيل فخري سعد، 46 سنة، يني سعد يني، 47 سنة، بولس ميلاد يني، 44 سنة، ماجد فتحي عبده، 38 سنة، مينا عدلي زكي، 36 سنة، أشرف رمضان غريب، 45 سنة، أشرف إبراهيم 55 سنة، مقيمين جميعًا بمحافظة بني سويف.

محافظة المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة الطريق الصحراوي الغربي _طريق الواحات، وتحديدا امام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.