الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 9  أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية،إخطارا من غرفة  عمليات النجدة، يتضمن  وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي _طريق الواحات، وتحديدا امام  مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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