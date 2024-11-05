الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوميز يجهز ميشالاك لتعويض غياب زيزو

زيزو
زيزو

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا مكثفا لميشالاك من أجل تجهيزه لمباراة سموحة يوم الجمعة لتعويض غياب زيزو الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك مباراة الزمالك وسموحة

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

جوميز يخصص فقرة خاصة للتسديد استعدادًا لمواجهة سموحة

مران الزمالك، ناصر ماهر يكتفي بالتدريبات البدنية

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

تدريبات خاصة للاعبي الزمالك

عودة مفاوضات الزمالك مع لاعب ليفربول، ما القصة؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

ليفربول ينتزع الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

وزير المالية يكشف تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة أمام النواب

منوعات

المزيد

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي في انطلاقة الموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads