الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

الجنيه الذهب - فيتو
الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، بقيمة 400 جنيه، في محلات الصاغة من جديد بعد موجة الارتفاعات الجنونية السابقة.

 وترصد  " فيتو ” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة  .

 

حركة أسعار الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا. 

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

 

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب، فيتو 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم سك  الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

يمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

اسعار الجنيه الذهب اليوم فى مصر اخر تحديث عاجل اسعار الذهب اليوم فى مصر عاجل تحديث لحظى اليوم الثلاثاء اسعار الذهب اليوم فى الصاغة عاجل مباشر عاج اسعار الذهب بكام النهارده اخر تحديث سعر الجنيه الذهب اليوم فى الصاغة تعحديث لحظى الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 الذهب بكام النهارده اخر تحديث 5 نوفمبر 2024 بكام سجل سعر جرام الذهب اليوم بكام سعر جرام الدهب الذهب بكام النهارده تحديث لحظى

مواد متعلقة

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سعر الجنيه الذهب الاثنين 4 نوفمبر بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة

سعر سبائك الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

العامة للاستثمار والأبنية التعليمية يبحثان جذب استثمارات في التعليم الأساسي

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

ليفربول ينتزع الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

وزير المالية يكشف تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة أمام النواب

منوعات

المزيد

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي في انطلاقة الموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads