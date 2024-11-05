تجديد حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 15 يوما على ذمة التحقيق.



وتضم قائمة المتهمين كل من: (ر. ك، ك.ح، ي. م ، س.إ، ا. ال، ح. ال )



ووجهت النيابة الي المتهمين في القضية رقم 3434 لسنة 2024، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.