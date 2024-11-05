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اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا  بنحو 30 جنيها، بجميع الأعيرة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

اقرأ التالى: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4365 جنيها للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3274 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2550 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2200 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1640 جنيهًا للبيع.

 

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