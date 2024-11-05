انطلاق منافسات 100 يوم رياضة بطب بيطري جامعة جنوب الوادي

انطلقت بـ جامعة جنوب الوادى، التابعة لمحافظة قنا، منافسات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية الطب البيطري بإشراف الدكتور سامي مراد عميد الكلية والدكتور اشرف الغنيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

بداية جديدة لبناء الإنسان

تضمنت المنافسات خماسيات كرة قدم بين أعضاء هيئة التدريس ومنتخب الكلية لكرة القدم، والألعاب الترويحية وقوة الذراعين وكرة السرعة والشطرنج وشد الحبل، وسباق عدو 100 م.

يذكر أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.