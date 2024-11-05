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حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة محامي المساكنة بتهمتي ازدراء الأديان والترويج للدعارة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر بعد قليل محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات محام، بتهمة ازدراء الأديان والترويج للدعارة بعد تصريحاته بقبوله بـ المساكنة لابنته.

وقال البلاغ إنه  “بعد تصريحات المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة”.
اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة
وأضاف البلاغ: "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018".

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
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