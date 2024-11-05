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خارج الحدود

7 ولايات حاسمة في تحديد هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

 تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عملية تصويت لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، في حدث يقام كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر.

ويحسم المشهد الانتخابي الأمريكي 7 ولايات وهم:

1-جورجيا:  والتي ستغلق مراكز الاقتراع في "ولاية الخوخ" الساعة 19:00 بتوقيت الساحل الشرقي (00:00 بتوقيت جرينتش). 

وسيتم احتساب بطاقات التصويت المبكر والبريد أولا، قبل فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها شخصيا.


2-كارولاينا الشمالية: ستغلق مراكز الاقتراع بعد ثلاثين دقيقة من جورجيا.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج كارولاينا الشمالية قبل نهاية الليلة، لكن قد تظهر بعض الصعوبات في المناطق التي تعرضت لإعصار في سبتمبر.


3-بنسلفانيا: ينتهي التصويت الساعة 20:00 بتوقيت الساحل الشرقي (01:00 بتوقيت جرينتش).

 وتعتبر هذه الولاية هي الجوهرة الرئيسية للولايات المتأرجحة في هذه الدورة الانتخابية. مثل ولاية ويسكونسن، لا تسمح بنسلفانيا ببدء العد حتى صباح يوم الانتخابات، مما يؤدي إلى توقع تأخير في النتائج.


4-ميشيجان: ينتهي التصويت الساعة 21:00 بتوقيت الساحل الشرقي (02:00 بتوقيت جرينتش). 

تسمح ميشيجان للمسؤولين ببدء فرز الأصوات قبل أسبوع من يوم الانتخابات، ولكن لا يسمح لهم بالكشف عن النتائج حتى تغلق مراكز الاقتراع.


5-ويسكونسن: من المتوقع أن تظهر النتائج قريبا بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 21:00 بتوقيت الساحل الشرقي للمقاطعات الصغيرة.

 ومع ذلك، غالبا ما يستغرق الأمر وقتا أطول لتجميع الأصوات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويعتقد الخبراء أن الولاية قد لا تعلن النتائج حتى الأربعاء على الأقل.


6-أريزونا: قد تظهر النتائج الأولية في وقت مبكر يصل إلى الساعة 22:00 بتوقيت الساحل الشرقي (03:00 بتوقيت جرينتش)، لكنها لن تعطي صورة كاملة. 

وتقول أكبر مقاطعة في الولاية إنه لا ينبغي توقع النتائج قبل صباح الأربعاء.

 بالإضافة إلى ذلك، قد تستغرق بطاقات الاقتراع البريدية التي تم تسليمها يوم الانتخابات ما يصل إلى 13 يوما للفرز.


7-نيفادا: قد يستغرق فرز الأصوات هنا أياما، لأن الولاية تسمح بقبول بطاقات الاقتراع البريدية طالما تم إرسالها يوم الانتخابات ووصولها في موعد أقصاه 9 نوفمبر.

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