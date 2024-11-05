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بعد توافرها بالأسواق، هيئة الدواء تناشد المواطنين الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

 ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للأدوية من أجل مراقبة سلامة جميع الأدوية.

كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال ​البريد الإلكتروني أو الموقع الرسمي للهيئة من خلال الضغط هنا  أو الخط الساخن: ​15301

 

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، في وقت سابق أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.


وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ ما يقترب من 9 ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، حيث تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عبوة من Mixtard Vial، وحوالي 350 ألف عبوة من Lantus، وما يزيد عن 2 مليون و600 ألف عبوة من Insulinagypt vial. كما تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و300 ألف عبوة من المستحضرات الأخرى التي تمثل أنواع مختلفة من الإنسولين.
 

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين على ما يقترب من 2 مليون 200 ألف عبوة من المستحضرات التي تحتوي على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 6 مليون عبوة من أدوية علاج السكر
 

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للفوارات، فقد تم ضح حوالي 2 مليون و600 ألف عبوة من Urivin-N Eff، وما يقترب من المليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالي 325 ألف عبوة تحت الإنتاج، وما يزيد عن 800 ألف عبوة من Epimag Eff، وهناك حوالي 316 ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 11 مليون عبوة.

 

من جانبه أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، وتم التأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الامدادات من تلك المستحضرات.
 

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج السكر والفوارات بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

 

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