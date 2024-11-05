الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

كيم كارداشيان في مرمى النيران بسبب الأميرة ديانا

كيم كارداشيان، فيتو
كيم كارداشيان، فيتو

كيم كارداشيان، تواجه نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، ردود فعل عنيفة، بسبب ارتدائها قلادة صليب الأميرة ديانا الشهيرة، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

وارتدت كيم كارداشيان، القلادة الشهيرة من تصميم GUCCI لأول مرة، مساء أمس، خلال حضورها فاعلية حفل LACMA Art + Film Gala، حيث ارتداتها علي فستان أبيض عاري.

وهاجم عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كيم كارداشيان، متهمين إياها، بتدنيس قلادة الأميرة ديانا، وذكراها.

 

إجراء من كيم كارداشيان تجاه طفلها بسبب كامالا هاريس

في سياق متصل، أغلقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، قناة ابنها ساينت ويست ٨ سنوات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد إصدار مقطعين مسيئين للمرشحة الرئاسية، كامالا هاريس.

كيم كارداشيان تجتمع مع هاريس

 واستضافت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في إبريل الماضي، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في البيت الأبيض، لمناقشة إصلاح العدالة الجنائية، بعد أن منحت إدارة جو بايدن العفو عن أشخاص مدانين بجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.

وأصدر بايدن، عفوا عن 11 شخصا وخفف الأحكام الصادرة بحق خمسة آخرين، وشارك أربعة منهم في الحدث.

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