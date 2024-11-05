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نجيلتك بتصفر؟، زراعة الجيزة تكشف الأسباب والحلول

نجيلة الحدائق،فيتو
نجيلة الحدائق،فيتو
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يعاني الكثير من أصحاب الحدائق من إصفرار النجيلة رغم العناية بها والري المنتظم، وفي هذا الصدد، أشارت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة إلى عدة أسباب محتملة لهذه المشكلة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على قلة المياه فحسب.

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن الإفراط في الري أو القلة الشديدة منه قد يؤثر سلبًا على جذور النجيلة ويمنعها من الحصول على الكمية المناسبة من الماء، كما أن توقيت الري له دور كبير، حيث أن الري خلال ساعات الذروة من الحرارة يؤدي إلى تبخر المياه قبل أن تتسرب إلى التربة.

وأضافت المديرية أن قص النجيلة بطريقة خاطئة، سواء بالقص الزائد أو التأخر في القص، قد يضر بها ويجعلها عرضة للإصابة بالأمراض. كما أن وجود آفات وحشرات ضارة قد يؤثر على لونها وصحتها.

ونصحت مديرية زراعة الجيزة بضرورة التواصل مع متخصص في مجال الزراعة لفحص النجيلة وتحديد السبب الدقيق لاصفرارها، وتقديم خطة علاجية مناسبة، كما أكدت على أهمية إجراء صيانة دورية للنجيلة للحفاظ على لونها الأخضر وحيويتها.

نصائح الخبراء للحفاظ على نجيلتك

الري بانتظام: ولكن بكميات مناسبة وفي التوقيت المناسب.

قص النجيلة بشكل صحيح: لا تقطع أكثر من ثلث طول النصل في كل مرة.

التسميد الدوري: لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للنجيلة.

مكافحة الآفات والأمراض: باستخدام المبيدات الحشرية والفطرية المناسبة.

التواصل مع متخصص: للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة.
 

وبهذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بحديقة خضراء وحيوية طوال العام.

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