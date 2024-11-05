إصابة مزارع على يد نجل عمة فى مشاجرة بـ"الشوم"بمركز ساقلتة بسوهاج

أصيب مزارع على يد نجل عمة بجرحين بالرأس في مشجرة ب"الشوم" بمركز ساقلتة في سوهاج، وتم ثنقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة لتلقى العلاج.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب مشاجرة وإصابة مزارع

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد من وحدة مباحث ساقلتة بنشوب مشاجرة بين ”إبراهيم ك م م”، 31 عام- مزارع، مصابًا “ جرحين رضيين بالرأس وكدمات بالذراعين “ وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، نجل عمه ”أحمد س م م”، 35 عام - مزارع الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الإتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات المصاهرة حيث تحرر المحضر اللازم.



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