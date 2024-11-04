رئيس جامعة المنصورة يبحث مع «فيليكو تارنوفو» بدولة بلغاريا سبل التعاون المشترك (صور)

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، زيارة لجامعة «فيليكو تارنوفو»، وذلك خلال زيارته لدولة بلغاريا، على رأس وفد ممثل لجامعة المنصورة ضم الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور كريم عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية والمدرس بكلية الآداب.

يأتي ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية بين الجامعتين، المقام ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل التبادل الطلابي الإيراسموس «Erasmus plus».



كان في استقبالهم البروفسيور «دميتار ديمتروف» رئيس الجامعة، البروفيسور «أنا إيفانوفا» نائب رئيس الجامعة للأنشطة الدولية، البروفيسور كريم نعمة أستاذ الاقتصاد ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

سُبل توسيع آفاق التعاون التعليمي والبحثي بين الجامعتين

ناقش الدكتور شريف خاطر سُبل توسيع آفاق التعاون التعليمي والبحثي بين الجامعتين، وتعزيز عدد المنح الدراسية للطلاب المصريين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل الأساتذة وزيارات الطلاب، كما اقترح قيام مركز "تعليم العربية للناطقين بغيرها" بجامعة المنصورة بتنفيذ دورات تدريبية عن بعد للطلاب الأجانب غير الناطقين باللغة العربية في بلغاريا.



وأيضًا تم بحث دخول مركز "خدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" بجامعة المنصورة ضمن مراكز الاتحاد الأوروبي، لتبادل الخبرات في مجال التدريب والبرامج التثقيفية المتخصصة بين الجانبين.

تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور شريف خاطر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة المنصورة على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السمعة المتميزة عالميًّا، وجعل مصر قبلة لتقديم الخدمات التعليمية، مؤكدًا على حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي، لبناء كوادر علمية قادرة على تعزيز بيئة البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

جامعة المنصورة تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج

وأشار «خاطر» إلى أن جامعة المنصورة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات سوق العمل على كافة المستويات المحلية والدولية، كما أن لديها العديد من البرامج التعليمية، والتخصصات العلمية المعتمدة دوليًا، وأيضا برامج تعليمية بالشراكة مع جامعات دولية على رأسها برنامج المنصورة مانشستر الطبي بكليتي الطب وطب الأسنان، فضلًا عن تميز الجامعة فى الجوانب التكنولوجية والتحول الرقمي وحصولها على جوائز التميز الحكومي المصري في هذا الشأن.

جامعة المنصورة تملك مستوى أكاديميًّا وبحثيًّا، وتصنيفًا عالميًّا مشرفًا

وأكد الدكتور طارق غلوش أن جامعة المنصورة تملك مستوى أكاديميًّا وبحثيًّا، وتصنيفًا عالميًّا مشرفًا، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية ذات السمعة العلمية المرموقة، للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للجامعة فى مختلف المجالات.

جامعة المنصورة لها مكانة علمية على المستوى الدولي

فيما أشاد البروفيسور «دميتار ديمتروف» بالمكانة العلمية المرموقة لجامعة المنصورة علي المستوى الدولي، مشيرًا إلى تطلعه لمد جسور التعاون الدولي بين الجامعتين في الجوانب الأكاديمية، بغرض البحث العلمي والتدريب وتعزيز تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل الطلاب Erasmus plus.

رئيس جامعة «فيليكو تارنوفو» يهدي دروع الجامعة لشريف خاطر

وفي نهاية اللقاء قام رئيس جامعة «فيليكو تارنوفو» بإهداء دروع الجامعة، للأستاذ الدكتور شريف خاطر والوفد المرافق لسيادته اعتزازًا وتقديرًا للجهود المبذولة في تفعيل التعاون المثمر بين الجانبين، كما قام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع جامعة المنصورة لسيادته، وأيضًا للبروفيسور «أنا إيفانوفا» تقديرا واعتزازا بتفعيل الشراكة بين الجامعتين.