"المهن الموسيقية" تحذر من صفحات وهمية باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي

حذرت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل من وجود صفحات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة النقابة العامة وتدعي أنها تابعة لمجلس إدارة النقابة أو عاملين بالنقابة، وتستغل اسم النقابة العامة في نشر أخبار كاذبة ومغرضة ومنشورات وهمية، والاتجار بأنشطة مختلفة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها أنها تحمل أصحاب هذه الصفحات المسؤولية القانونية وأنها ستتابع هذه الحسابات الوهمية لملاحقة المسؤولين عنها عبر الجهات المختصة في الدولة.

وتابعت النقابة نحيط علم الكافة بأن قانون جرائم النشر الالكتروني المعدل يعتبر مدير الجروب (Admin) هو المسئول المباشر قانونا في حال تم تداول ونشر الشائعات على الجروب المسئول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسئوليته في حال حذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر الجروب على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسؤليه القانونية.

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات مشددة للجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب مقترفها بالحبس والغرامه سواء كان ذلك بإحدى طرق النشر المنصوص عليها في القانون، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات منها:-

١- نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو مضلله.

٢- التشهير أو السب أو القذف

٣- نشر صور أو فيديوهات خادشة للحياء

٤- انتحال شخصية الغير

٥- النصب الإلكتروني

٦- الابتزاز الإلكتروني

٧- الاعتداء على نظام تقنية المعلومات

٨- اختراق نظام تقنية المعلومات

٩- تعطيل أو إتلاف نظام تقنية المعلومات

ويمكن للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مثل:

نشر الحكم في صحيفة أو مجلة أو موقع إلكتروني.



منع المتهم من مباشرة بعض الحقوق أو الوظائف العامة.



وفي حالة الحكم على المتهم بالحبس لمدة تزيد عن 3 سنوات، يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي ارتكبت عليه الجريمة.