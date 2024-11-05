الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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سياسة

للمحامين وأنت في مكتبك، خطوات إقامة دعوى مدنية عبر الإنترنت

مهنة المحاماة، فيتو
مهنة المحاماة، فيتو

تتيح بوابة مصر الرقمية للمحامين في إقامة دعوى مدنية الحصول على الخدمة عبر الإنترنت وذلك في إطار ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.

 

مراحل إقامة دعوى مدنية إلكترونيا

هناك مرحلتين من أجل رفع دعوى مدنية إلكترونيا من خلال موقع مصر الرقمي والتي تتضمن ما يلي:

 تشكل المرحلة الأولى من بين مراحل رفع دعوى مدنية عن بعد من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

 أما المرحلة الثانية، ضمن مراحل إقامة دعوى مدنية إلكترونيًّا قيام المحامي بقيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية.

 

خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيا

 الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ويختار المحامي خدمة إقامة دعوى مدنية عن بعد

  اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات

إضافة  QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

 بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة. وفي هذه الخطوة يقوم الموظف المختص بالمحكمة بمراجعة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

بعد التأكد ومراجعة المستندات يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

 يتلقي المحامي إفادة بسداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًّا.

 

 يتم إرسال تنبيه للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

 يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

 الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ويختار المحامي خدمة إقامة دعوى مدنية عن بعد.

 اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

 تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات.

إضافة  QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

 يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة. وفى هذه الخطوة يقوم الموظف المختص بالمحكمة بمراجعة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

 بعد التأكد ومراجعة المستندات يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

 يتلقى المحامي إفادة بسداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

 يتم إرسال تنبيه للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

 

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