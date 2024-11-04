الإثنين 04 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس الشاباك يبحث صفقة تبادل الأسرى في اجتماعات مع وزراء إسرائيليين

الأمن الإسرائيلي
الأمن الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى مع الأطراف المعنية.

 

الخارجية الأمريكية: قلق متزايد من عنف المستوطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
 

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تقارير تشير إلى تصاعد العنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف الصادر عن هؤلاء المستوطنين وحماية جميع المجتمعات المتضررة.

وشدد البيان على ضرورة أن تقوم السلطات الإسرائيلية ببذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع في المناطق المتوترة، والعمل على محاسبة جميع المسؤولين عن أحداث العنف.

كما أعربت الخارجية الأميركية عن أسفها لعدم حدوث أي تحسن كبير في الوضع الإنساني شمال قطاع غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن الحاجة ماسة لمزيد من الإجراءات الإنسانية لدعم المدنيين في المنطقة.

 

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