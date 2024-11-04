بالأسماء، إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس ببرج العرب

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأتوبيس شركة، بطريق مطار برج العرب غرب الإسكندرية، وانتقل فريق من النيابة العامة، لموقع الحادث عند تحويلة طريق مطار برج العرب.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيقات.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة، حيث تعرض أبو الأنوار محمد أبو الحسن، 59 عامًا، لجرح متهتك في الذراع الأيسر وجروح بالوجه، فيما أصيب إبراهيم عطية رجب، 56 عامًا، باشتباه كسر في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم. كما تعرض هليل عبد الحكيم عبد القوي، 63 عامًا، لجروح متفرقة، ونصر رجب عبد اللطيف، 62 عامًا، لكسر مضاعف في الساقين.

أصيب ضاحي عبد الله همام، 40 عامًا، بجرح قطعي في فروة الرأس مع اشتباه نزيف بالبطن والصدر، وأحمد محمد إبراهيم، 59 عامًا، بكدمات وسحجات في أنحاء الجسم.

فيما أصيب عصام محمود أحمد محمود، 67 عامًا، فقد أصيب بكسر في الساق اليسرى وكدمات عامة، ومجدي أحمد محمد إبراهيم، 62 عامًا، باشتباه كسر في الضلوع وجرح في فروة الرأس. كذلك، تعرض ياسر عبد المحسن عبد الكريم، 47 عامًا، لكدمة في العين اليسرى وكسر في الساق اليمنى، بينما أصيب عمر محمد عبد الرزاق، 24 عامًا، بكدمات وسحجات.

وإصابة، ياسر أحمد السيد، 49 عامًا، تعرض لكدمة في الذراع الأيسر وجروح في الحاجبين، فيما أصيب محمد يوسف زكي، 46 عامًا، بكسر وجروح في الساق اليسرى، ومحمد درويش أيوب، 57 عامًا، بجروح متفرقة.

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