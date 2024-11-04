الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برومو مسلسل "رقم سري" قبل عرضه على dmc

بوستر المسلسل؛ فيتو
بوستر المسلسل؛ فيتو

طرحت قناة "dmc"، البرومو الرسمي لمسلسل "رقم سري"، الذي يعرض قريبًا وحصريًا على شاشتها، وهو من بطولة مجموعة من النجوم منهم ياسمين رئيس، ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء.

أبطال العمل

المسلسل بطولة كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

 

 

رقم سري مسلسل رقم سري أبطال مسلسل رقم سري قناة دي ام سي

مواد متعلقة

شاهد لقطات من كواليس مسلسل رقم سري (صور)

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads