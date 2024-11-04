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وكيل التعليم بقنا يحيل عضوا بالتوجيه للشئون القانونية بسبب العجز في مادته

هاني عنتر وكيل وزارة
هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

وجه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بإعداد خطة عاجلة ومكثفة لتنمية مهارات بعض  تلاميذ الصف الثاني بمدرسة الترامسة الابتدائية المشتركة في القراءة والكتابة، بإشراف موجه القرائية وقيادات الإدارة التعليمية.

انضباط المعلمين بقنا
جاء ذلك في إطار المرور الميداني المفاجئ والمبكر لمدير تعليم قنا لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الترامسة الابتدائية التي تضم ٣٦ فصلا دراسيا، وراجع انضباط المعلمين وانتظام الطابور وموقف العجز والزيادة بالمدرسة.

وشدد على تناسب عدد المعلمين مع تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية  والاستعانة بالزائد عن الحاجة لسد العجز في مدرسة أخرى.


كما أجرى اختبار لعينة من التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة للوقوف على المستوى الثقافي  لهم، ولفت أيضًا إلى تحمل المسئولية الأدبية والمجتمعية ومشاركة هيئة التدريس في تحمل حصص الاحتياطي  مع محاسبة المتقاعس.

مهارات القراءة والكتابة

وفي نفس سياق المتابعة الميدانية فاجئ عنتر مدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين وفحص سجلات تسجيل غياب الطلاب وشدد على دقة التسجيل وتتابع إخطارات الغياب والفصل في حال التجاوز.


وخلال تفقده لفصول الصفين الأول والثاني الثانوي تأكد وكيل وزارة التعليم من التزام الطلاب بتنفيذ الواجبات المنزلية  والتقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، وكذلك  إعلان جداول الحصص وقوائم الفصول وتحديث المواد التعليمية  بالسبورات الذكية وإعداد جداول محاضرات للصف الثالث بمشاركة التوجيه المختص  . 


وأحال وكيل وزارة التعليم أحد أعضاء التوجيه إلى الشئون القانونية نتيجة تأخره في سد العجز لمادته  رغم مخاطبته من قبل المدرسة.

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