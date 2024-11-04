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الشخصية المصرية ومواجهة التحديات، أهم محاور لقاء الأزهر للفتوى بجامعة المنوفية الأهلية

لقاء مركز الأزهر
لقاء مركز الأزهر للفتوى في جامعة المنوفية الأهلية

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاء تثقيفيّا توعويا لشباب جامعة المنوفية الأهلية.

 

 بناء الشخصية المصرية وتعزيز منظومة الأخلاق بالمجتمع

دار حول مقومات بناء الشخصية المصرية وتعزيز منظومة الأخلاق بالمجتمع، وتناول عددا من المحاور كان أهمها: 
* مقومات بناء الشخصية المصرية، ومواجهة التحديات المعاصرة.
* حروب الجيل الرابع والخامس وآثرها على الشباب. 
* سبل تعزيز اليقين لدى الشباب لمكافحة التطرف والفكر اللاديني والانحرافات الفكرية.

وفي نهاية اللقاء دار حوار مفتوح مع الشباب للرد على أسئلتهم والاستماع الى آرائهم، واتسم الحوار بالإيجابية والتفاعل البناء من قبل الشباب، مما يظهر مدى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الشباب،  لا سيما شباب الجامعات.

حضر اللقاء الأستاذة الدكتورة نانسي أسعد - نائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمي، والتي نقلت تحيات الأستاذ الدكتور أحمد القاصد - رئيس جامعة المنوفية الأهلية لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب - شيخ الأزهر، وأثنت على الجهود التي يقوم بها علماء الأزهر الشريف في مجال توعية وتثقيف الشباب.

 

برنامجه التوعية الأسرية والمجتمعية في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان» التي اطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالنزول لشباب وتكثيف اللقاءات بهم؛ لتعزيز الوعي لديهم وحماية أفكارهم من التوجهات المنحرفة.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سيعقد مثل هذه اللقاءات في كافة جامعات مصر إن شاء الله تعالى.

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