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وكيل صحة قنا يتفقد سير العمل بمستشفى الوقف المركزي (صور)

وكيل صحة قنا يتفقد
وكيل صحة قنا يتفقد سير العمل بمستشفي الوقف المركزي

أجري الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى الوقف المركزي للوقوف على الخدمات العلاجية المقدمة بها ومدى توافقها ورضا المواطنين المترددين على المستشفى.

وخلال جولته التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي بالمديرية وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، تفقد الدكتور محمد يوسف الاستقبال بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي وتوافر كافة أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية.

توافر مخزون كافي من فصائل الدم

وراجع معدلات التردد علي الإستقبال والتحويل إلي الأقسام الداخلية وفقًا لحالة المرضى المترددين.

واستكمل وكيل الوزارة جولته الموسعة داخل أقسام المستشفي بصحبة الدكتور أحمد صابر مدير إدارة الوقف الصحية والدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفى بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى من الجراحة، الباطنة، العلاج الطبيعي، الأسنان، بالإضافة إلي تفقده للمعمل، الأشعة، بنك الدم، مؤكدًا على ضرورة توافر مخزون كافي من فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

هذا بالإضافة إلي مراجعة المستلزمات الطبية بالمستشفى وقسم الكلي الصناعي وتواجد الأطباء بالقسم وتشغيل جلسات الغسيل الكلوي بصورة جيدة.

واستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى والحضانات ومستوى مكافحة العدوي داخل الأقسام المختلفة والتأكد من إلمام الفريق بإرشادات السلامة والصحة المهنية.

وعقب المرور اجتمع سيادته وأطباء المستشفى لمناقشة خطة العمل داخل المستشفي ومعوقات التشغيل ومراجعة معدلات الآداء بالمبادرات الرئاسية وجهود المستشفى في ملف تنظيم الأسرة.

واستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد الإدارة الصحية ومكتب الصحة بالمركز ومكتب تسجيل المواليد والوفيات.

مشددًا علي ضرورة تذليل المعوقات وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم المطلوبة مع الإلتزام الكامل للفريق الطبي والتدريب الجيد لهم على مهام عملهم.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لمنافذ الرعاية الصحية المختلفة بالمحافظة.

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