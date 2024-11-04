الإثنين 04 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

عودة حركة المترو لطبيعتها على الخط الأول

الخط الأول
الخط الأول

انتظمت حركة القطارات على الخط الأول للمترو خط المرج حلوان بعد تأخر بعض القطارات نتيجة التشغيل الاحترازي بسبب بعض الأعمال الفنية.

وعلى صعيد آخر تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل استعدادات مترو الأنفاق لموسم الشتاء وما يتبعها من بعض التعديلات على حركة التشغيل لمترو الأنفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء. 

أعداد ركاب المترو 

وارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3  ملايين و500 ألف راكب بكافة الخطوط، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وكان الخط الأول للمترو هو الأعلى بين الخطوط حيث نقل نحو مليون و350 ألف راكب  خلال الساعات الماضية 

وأصدر مترو الأنفاق تعليمات بالتيسير على الركاب الراغبين فى الحصول على اشتراك المترو وتحرير الاشتراكات بما يساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر.

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أعداد ركاب مترو الأنفاق الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير

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