الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: مستمرون في جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لـ غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المصرية المكثفة، التى تهدف للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

‎وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس دعم مصر قيادة وشعبًا للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهودًا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق.

من جانبه، عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف، وأعرب عن شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يدرك، ويقدر، دور مصر الداعم، وما قدمته ومازالت تقدمه من مساندة لفلسطين على جميع الأصعدة.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

انفراجة في أزمة رمضان صبحي وعودته لتدريبات بيراميدز استعدادا لـ إنبي

رد ناري من جهاد جريشة على قرار إبراهيم نور الدين بإحالته للتحقيق

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

منوعات

المزيد

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بزيادة المال ورجوع الغائب

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads