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مشروعات النقل صديقة البيئة تتصدر المشهد بالتزامن مع المنتدى الحضري العالمي.. مصدر يتوقع مستقبل النقل الأخضر.. والقطار الكهربائي والمترو الأبرز

المونوريل
المونوريل

تتصدر وزارة النقل المشهد بعدد من المشروعات الصديقة للبيئة في مقدمتها القطارات الكهربائية والمترو والأتوبيسات صديقة البيئة، بالتزامن مع بدء جلسات المنتدى الحضري العالمي، وفي ظل تعالي الأصوات المطالبة بزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة. 

 

وتستعد  وزارة النقل خلال الشهور المقبلة للتشغيل التجريبي لمشروعات جديدة من مشروعات النقل الأخضر منها أتوبيس العاصمة والأتوبيس الترددي ومونوريل أكتوبر، والمقرر دخول المشروعات الثلاثة الخدمة قريبًا لتنضم إلى مشروعات المترو وقطار العاصمة، وتندرج تحت بند المشروعات الخضراء. 

 

وتوقع الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق، أن  يكون عام 2025 عاما للوجستيات والنقل الاخضر فى مصر والعالم أجمع  وأن يكون التركيز على النقل الصديق للبيئة. 

 

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مصدر يتوقع مستقبل النقل الأخضر 

قال الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق، وخبير اللوجستيات إن مشروعات النقل الأخضر  سيكون لها تأثير كبير على تصنيف مصر فى مجال الطرق من خلال  تقدم مصر لمراكز جديدة عالميًّا في التصنيف العالمي لجودة النقل والطرق.


وشدد على أن مصر تشهد حاليًّا أكبر عملية تطوير فى قطاعات النقل المختلفة وخاصة النقل متعدد الوسائط والنقل الأخضر من خلال الاعتماد على المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى الصديق للبيئة والمركبات الكهربائية والقطارات المكهربة بما يساهم فى زيادة كفاءة وسائل النقل والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

 


وطالب بالعمل على دعم التحول للنقل صديق البيئة، وذلك من خلال توفير آليات دعم مختلفة  لأصحاب السيارات لتسهيل التحول من المركبات القديمة الى المركبات الحديثة وخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

 

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل بدأ العام الجديد بتفقد مشروعات القطار الكهربائى  وكان يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة، مواقع العمل  بالخط الثاني  القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبو سمبل) والذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك لمتابعة   معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من اسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم.

 

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وللمرة الثانية خلال أسبوع.

القطار الكهربائي السريع  

 وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع  عدد  2 محطة للقطار  السريع هما (أسيوط وسوهاج)  و3  محطات  للقطارات الإقليمية هي (أبو تيج والغنايم وجهينة).

 

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول المخطط مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي، وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأيضًا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرًا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

 

تصريحات وزير النقل 

وأكد وزير النقل  في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع والمتمثلة في الإشارات والاتصالات وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

 

منظومة القطار الكهربائي 

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًّا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين المواني والمحافظات، مشيرًا إلى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًّا بطول 10 آلاف كم. 

 

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