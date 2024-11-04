الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد لقطات من كواليس مسلسل رقم سري (صور)

أبطال رقم سري، فيتو
أبطال رقم سري، فيتو

طرحت منصة واتش ات لقطات من كواليس مسلسل رقم سري المقرر عرضه قريبا.

وتكشف الصور عن الأبطال أثناء تصويرهم مشاهد مختلفة من العمل المنتظر، ونشرت المنصة الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام مرفقة بتعليق “لقطات حصرية من كواليس مسلسل رقم سري.. قريبا على واتش ات”.

ومسلسل رقم سري هو امتداد لمسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام ٢٠٢٣، فرقم سري يسير في المسار ذاته الذي كان عليه الجزء الأول ولكن باختلاف القصة ومع وجود نجوم جدد انضموا إلى بعض الفنانين من الموسم الأول.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري إلى جانب ياسمين رئيس كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

 و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها، مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

ومن المقرر عرض مسلسل رقم سري على قناة DMC بالإضافة إلى منصة واتش ات، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الفنانة ناردين فرج صوت وصورة صدقى صخر قناة DMC كواليس مسلسل رقم سري مسلسل رقم سري منصة واتش ات ياسمين رئيس

مواد متعلقة

آخرهم مسلسل وتر حساس، أبرز مشاركات الفنان محمد علاء في عالم الدراما التليفزيونية

انطلاق عرض المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 الليلة

عدد حلقات مسلسل وتر حساس

يعرض قريبًا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

زج فيها باسم مصر، تسريبات مكتب نتنياهو تكشف عن طوفان الأخبار الكاذبة

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

منوعات

المزيد

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 قرارات هامة في أول جولة لوكيل وزارة التعليم بالجيزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

من هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads