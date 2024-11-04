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ثقافة وفنون

روتانا تعلن عن ألبوم محمد عبده الجديد (فيديو)

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

أعلنت شركة روتانا عن ألبوم الفنان محمد عبده الجديد، الذي يعود به للساحة الغنائية مرة أخرى بعد رحلة مرضه الأخيرة.

ويطرح محمد عبده ألبومه الجديد يوم 11 نوفمبر الجاري من ألحان الموسيقار طلال، وطرحت الشركة برومو قصيرا للألبوم عبر حسابها على منصة X.

وفي وقت سابق نشر حساب شركة روتانا عبر منصة X مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده طمأنت  خلاله الجمهور على حالته الصحية.

وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة أسرته وأحفاده من العاصمة الفرنسية باريس، بعد نهاية عطلته الصيفية، وأطل في حالة صحية جيدة بعد محنة المرض الأخيرة.

 

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