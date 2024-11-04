مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات لـ 125 باحثًا

أعلنت جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى

وأشارت الجامعة في بيان لها، أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد (110) من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم (164) وعدد (15) من أعضاء هيئة التدريس في الدورة رقم (165).

وأشار الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي الى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

وقد شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

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