رؤساء مصر وفلسطين واليمن والسودان يستمعون لكلمة جوتيريش في المنتدى الحضري

انطلقت قبل قليل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

ويشارك بالحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة اليمني.

وانطلقت الفعاليات بفيلم تسجيلي عن جهود التنمية والمبادرات الحضرية.

كما ألقي أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الامين العام للأمم المتحدة كلمة مسجلة.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة المنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وحضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".

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