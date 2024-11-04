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سياسة

مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الخميس، تعرف على التفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان يوم الخميس المقبل.

 

مناقشة أزمة الأدوية أمام لجنة الصحة بمجلس النواب 

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.

 

عقد اجتماع مع هيئة الدواء 

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتم عرض ما يتعلق باللجنة بضرورة عقد اجتماع مع هيئة الدواء والبنك المركزي والمصنعين للدواء، حول مبادرات البنك المركزي من أجل دعم صناعة الدواء.

أهمية ودور هيئة الدواء

وقال النائب: هيئة الدواء المصرية كانت حلما وأصبح واقعًا، وتضم الدواء والمستلزمات الطبية والتي سيتم تخصيص جلسة خاصة لها أسوة بالدواء، مشيرا الى أن هناك 82 ألف صيدلية غير المخازن الخاصة بالدواء في مصر تحتاج إلى الرقابة والتفتيش.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن أزمة الدواء بدأت في الحل تدريجيا، وبشكل أفضل.

وقال النائب: لكن المهمة هو الاستدامة في توفير الدواء، وهذا ما ناقشناه مع وزير الصحة لمنع تكرار أزمة الدواء.

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